Салехард, , 08:58 — REGNUM Ямальцы могут стать киберволонтёрами в борьбе с мошенническим контентом и торговцами наркотиками. «Кибердружина Ямала» запустила свой официальный сайт, сообщает пресс-служба главы региона.

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«Интернет-пространство может нести серьезную угрозу для детей, подростков и людей старшего возраста. Наши волонтёры проводят просветительские мероприятия, выявляют противоправный контент. Теперь к этой добровольческой деятельности может присоединиться любой житель нашего округа. Достаточно сообщить о деструктивном контенте в сети или рекламе на стенах домов или асфальте интернет-магазинов, торгующих запрещёнными веществами. Присоединяйтесь к нашей борьбе с киберпреступностью», — — призвал ямальцев координатор проекта «Кибердружина Ямала» Антон Малайко.

На сайте организации сообщается, что у киберволонтёра широкий спектр задач. Это и выявление пропаганды, терроризма, экстремизма, межнациональной розни, вовлечение в деятельность запрещённых организаций, а также пропаганды суицидов. насилия, наркомании, алкоголизма. Волонтёрам предлагается разоблачать информационные мистификации или намеренные вбросы — фейки.

Кроме того, кибердружинники приглашаются организации и проведению просветительских мероприятий для детей, подростков и их родителей в вопросах информационной безопасности. Отмечается, что с начала 2022 года волонтёры «Кибердружины Ямала"провели более 200 образовательных лекций об информационной безопасности в сети Интернет.