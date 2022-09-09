9 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Италии активно обсуждают спасение российскими военными итальянского журналиста под Херсоном. Киевские силовики отправили иностранца на минное поле.

Владимир Бадмаев, , 10:29 — REGNUM В Италии пользователи соцсетей активно обсуждают спасение российским военными итальянского журналиста Маттиа Сорбин Инцидент, едва не завершившийся смертью иностранца, произошёл под Херсоном, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С. Уранова. Военная медсестра Наташа Михалева

По данным Минобороны России, освещавший боевые действия со стороны ВСУ журналист 29 августа на такси отправился на передовые позиции боевиков в сопровождении двоих военных. По пути последние вышли из машины, сказав, куда ехать. При этом они указали в сторону заминированной дороги.

Автомобиль в результате подорвался на мине, таксист погиб. Тяжело раненого журналиста вытащили российские военные под огнём националистов и направили в больницу, где ему сделали операцию.

Итальянские массмедиа не смогли обойти молчанием этот инцидент, однако большинство из них осветили его максимально «сухо». Сообщается, что журналист был ранен и прооперирован, а итальянские власти делают всё возможное для возвращения его домой. Ряд СМИ уточнил, что Сорби находится в больнице на подконтрольной российским войскам территории.

Особо «отличилось» лишь издание La Stampa, которое в заголовке написало, что раненый журналист находится «в руках у русских». Это вызвало настоящую бурю негодования среди простых итальянцев. Пользователи отмечают, что за журналиста можно не беспокоиться, если он у русских.

«Извините, но какой идиот придумал этот заголовок?» — возмутилась Беатриче Г.

«Какая «приятная и честная» информация от La Stampa. Если бы я был его другом или родственником, я бы с облегчением вздохнул, узнав, что он в руках у русских, а не ВСУ», — прокомментировал Даниеле Ф.

«Его привезли в больницу и экстренно прооперировали. Русские спасли ему жизнь. Он сам говорит, что в порядке и находится безопасности. Но для La Stampa «журналист находится в руках у русских». Практическая демонстрация того, до какого недостойного уровня опустились итальянские СМИ. Это явное разжигание ненависти», — считает Мимма К.

Итальянский журналист Маттиа Сорби Минобороны РФ

«Напишите, что он ранен западным оружием, которое мы поставляем Киеву. Скажите правду!» — напрасно призывает Лука Р.

«Какое «в руках у русских»?! Они спасли ему жизнь, доставив в больницу, чтобы прооперировать. Вы действительно отрабатываете все пенни, за которые вас наняли», — вставила Франческа Песколла Де А.

«Можно добавить, к счастью, он в руках у русских», — отметила Милена С.

«Если он у русских, то ему ничего не грозит», — поддержал Бруно С.

Многие считают, что журналист стал очередной жертвой провокации киевских боевиков, которые надеялись свалить вину за смерть Сорби на российских военных.

«Хотели обвинить русских, но что-то пошло не так. Он жив и может обо всём рассказать», — заметила Лоредана Г.

«Укронацисты надеялись убить журналиста и выдать его смерть как акт агрессии со стороны русских. Но план сорвался, потому что, увидев взрыв, российские солдаты, несмотря на огонь, побежали и вытащили Сорби из горящей машины. Надеюсь, наши СМИ перестанут публиковать фейки и сообщат об этом подробнее», — заключил Карло Н.

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