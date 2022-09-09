Джакарта, , 08:56 — REGNUM Десятки учеников начальной и средней школы в Индонезии упали в реку, когда рухнул подвесной мост, по которому переходили реку ученики, сообщает CNN Indonesia.

Подвесной мост Pixabay.com

Инцидент произошел утром 9 сентября. В то время по мосту шли 40 школьников.

«Да, это произошло утром, когда дети шли в школу, там была группа», — заявил житель деревни Крегенан.

Местные жители, услышавшие крики детей, тут же побежали на помощь. Раненые дети были доставлены в местный медицинский центр и больницу округа Проболинго.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 13 индонезийских рабочих-мигрантов с Бали стали жертвами торговли людьми в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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