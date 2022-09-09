Нью-Йорк, США, 9 сентября 2022, 08:54 — REGNUM Риск прямого столкновения Североатлантического альянса (НАТО) с Россией объективно повышает опосредованная конфронтация НАТО с РФ. Об этом 8 сентября заявил заседании Совета безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.
«Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария», — сказал он.
При этом постпред РФ отметил, что в адрес Москвы безосновательно высказываются обвинения в якобы ядерном шантаже, в то время как новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ранее прямо заявила о своей готовности нажать «ядерную кнопку».
«До неё таких безответственных слов никто не произносил», — пояснил Небензя.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября бывший американский министр обороны Уильям Перри написал, что проблемы в отношениях между США и Россией возникли не сегодня.