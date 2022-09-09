Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM В Свердловской области лесничества получили новые автомобили. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Нива Иван Шилов © ИА REGNUM

Техника предназначена для патрулирования лесов. Ключи и документы от восьми внедорожников марки Нива Legend, общая стоимость которых превышает 7 млн рублей, вручил первый зам. губернатора региона Алексей Шмыков. Новые машины уедут в Карпинское, Гаринское, Берёзовское, Камышловское, Талицкое, Нижнесергинское и Туринское лесничества.

Добавим, в Свердловской области площадь лесов составляет 15 млн га. Это почти 80% всей территории региона.

Деньги на приобретение автомобилей были выделены из федерального бюджета. С 2019 года новой техникой удалось обеспечить все 30 лесничеств региона. В 2023 году власти намерены закупить ещё 15 машин.