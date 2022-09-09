Херсон, 9 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Часть военнослужащих ВСУ, брошенных Киевом в контрнаступление на Херсонскую область, взяты в плен. Об этом сообщил 9 сентября заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

ВСУ стали пытаться наступать на российские войска в конце августа. По данным Минобороны России, киевские боевики теряют большое количество людей и техники, все их атаки отбиваются.

«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», — сказал Стремоусов РИА Новости.

По его словам, в Киеве не считаются с потерями. С 29 августа убиты более 3 тыс. человек. Контрнаступление, о котором раструбили западные СМИ, в действительности — утопия и самоубийство, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил о сокрытии Киевом огромных потерь в рядах ВСУ.

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