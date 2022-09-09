Нью-Дели, , 08:52 — REGNUM Индийские и китайские войска начали выходить из пограничной зоны в западных Гималаях, сообщили обе стороны спустя два года после того, как столкновения на границе обострили их дипломатические отношения, передает агентство Reuters.

Ладакх Karthik Kannan

Вывод войск начался в преддверии встречи в Узбекистане, в которой, как ожидается, примут участие председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Обе стороны заявили, что вывод войск происходит скоординированно и «планомерно», что поможет сохранить мир на границе.

«Контакт «лицом к лицу» прекращен, — заявил 8 сентября пожелавший остаться анонимным источник в индийских вооруженных силах, хотя у границы пока еще остаются тысячи солдат обеих стран. — Это первый шаг к более спокойной обстановке».

В пятницу 9 сентября министерство обороны Китая заявило, что войска с обеих сторон начали выводиться «синхронно и планомерно».

«Это способствует поддержанию мира и спокойствия в приграничных районах», — заявили в министерстве.

Индия и Китай имеют общую недемаркированную границу протяженностью 3800 км. В июне 2020 года произошло столкновение индийских и китайских войск в районе реки Галван в области Ладакх.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем торговли между Китаем и Индией вырос на 16%