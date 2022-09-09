Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил корейцев во всём мире с праздником урожая и поминовения предков Чхусок. Об этом говорится в заявлении для прессы, опубликованном 8 сентября.

Энтони Блинкен U.S State Department

«От имени Соединенных Штатов Америки я желаю корейскому народу счастливого праздника Чхусок», — говорится в заявлении.

Блинкен подчеркнул важность дружбы между народами двух стран и сохранения крепких отношений, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, имевшие место в последние два года. Он также выразил надежду на то, что страны продолжат укреплять двусторонние связи.

«Крепкий союз США и Южной Кореи построен на вере в демократический и свободный мировой порядок. Вместе мы будем противостоять вызовам в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — заявил глава американского госдепа.

Читайте также: Глава Южной Кореи поздравил жителей страны с праздником Чхусок