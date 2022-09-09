Москва, , 08:51 — REGNUM Праздничные выходные (10 и 11 сентября) порадуют москвичей солнечной и довольно тёплой погодой. Принесёт тепло антициклон, передают 9 сентября «Метеоновости».

Золотая осень Дарья Драй © ИА REGNUM

В субботу, в День города, когда Москва отмечает 875 лет, будет солнечно и тепло. Ночью местами заморозки до — 2 °С. Днём термометры покажут +14… +16 °С. Ветер юго-восточный.

В воскресенье, сухо и малооблачно, дожди маловероятны. Ночью +3… +5 °С, днём воздух прогреется до +15… +18 °С. Температура воздуха ниже климатической нормы на 2-3 °С.

ИА REGNUM сообщало, начиная с 9 сентября в столице потеплеет, будет преобладать сухая, солнечная погода.

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