Владивосток, 9 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани появился ещё один арт-объект — тигр из металлолома, сообщили в городской мэрии.

Мэрия Владивостока, Максим Долбнин Тигр из металлолома

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Фигура краснокнижного хищника изготовлена из металлолома, собранного в рамках экологической акции «Человек. Море. Тигр. Искусство» с морского дня. Было поднято более 5 тонн металлического мусора, в том числе автомобиль, затонувший несколько лет назад.

Главным художником проекта создания скульптуры стал Данила Пилит из Архангельска. На изготовление фигуры уссурийского тигра специалистам по работе с металлом потребовалось два месяца.

«Несколько месяцев назад Владивосток присоединился к празднованию Всемирного дня океанов. От металлолома были очищены три городские акватории. Выражаю благодарность организаторам не только за этот арт-объект, но и за помощь в очистке ещё одного символа Владивостока — моря», — сказал мэр Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, из столицы Дальнего Востока 5 сентября отправился в Москву особый пассажирский поезд, раскрашенный под тигра — чёрно-полосатую кошку.