Саратов, 9 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Трехдневное голосование стартовало в Саратовской области. Жителям с 9 по 11 сентября предстоит выбрать главу региона и депутатов областной думы, сообщает избирательная комиссия Саратовской области.

t. me/ikso64 Избирком Саратовской области

Всего на территории региона работают 1746 постоянных участковых избирательных комиссий. В списки избирателей вошли 1 835 253 человека, голосовать впервые из них будут 21 242 жителя.

Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

Напомним, в Саратовской области кроме голосования за губернатора и депутатов облдумы седьмого созыва, пройдут муниципальные выборы различного уровня в Аркадакском, Озинском, Балашовском, Федоровском муниципальных районах, ЗАТО Светлый и городе Саратове.

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