Якутск, 9 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Мастер-план развития Якутска поможет решить проблему переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, об этом на дискуссионной площадке одного из шести блоков «Комфортная и устойчивая городская среда — достойная жизнь на Севере» форума «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ» заявил глава столицы Якутии Евгений Григорьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

(сс) Степанов Слава Якутск

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«В моем понимании мастер-план является неким симбиозом экономики и архитектуры. В городе есть многолетние застарелые проблемы, в первую очередь, связанные с ветхим жильем, изношенной инфраструктурой, вопросами городской экологии», — отметил Григорьев.

Основными приоритетами мастер-плана Якутска должны стать намывные районы вдоль улицы Чернышевского, территории реновации вдоль Вилюйского тракта, полигон индивидуального жилищного строительства на юге города, проект благоустройства и развития Парка культуры.

«Как мы предполагаем, новые районы будут возведены в ближайшем будущем — в 2025 году. Основная фаза мастер-плана рассчитана до 2032 года, но также включены дальнейшие перспективы до 2042 года», — рассказал советник директора ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы», которое создавало мастер-план Якутска, Георгий Мустафин.

Как сообщало ИА REGNUM, в стратегию социально-экономического развития Якутска по итогам форума «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ», который проходит с 8 по 11 сентября в столице республики, внесут изменения.