Оренбург, 9 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Оренбурге на территории строящейся областной детской больницы появится вертолётная площадка, сообщили в минздраве региона.

минздра Оренбургской области Будущая вертолётная площадка

Площадка готовится для вертолётом службы санавиации. »Здесь будут садиться вертолёты санавиации, транспортирующие детей, которым требуется экстренная высокотехнологичная медицинская помощь», — сказали в министерстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабное строительство клиники началось в 2020 году. Комплекс многоэтажных зданий расположится на площади 15 га. Объект должны сдать в 2023 году.