Калуга, , 09:16 — REGNUM В Калужской области за три года 424 молодых семьи улучшили жилищные условия благодаря мерам государственной поддержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С помощью государства молодые семьи региона для решения жилищных проблем могут получить средства на приобретение или строительство жилья, а также в качестве первоначального взноса или на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотеке. С 2019 по 2021 годы социальными выплатами воспользовались и улучшили условия проживания свыше 400 молодых семьи. В зависимости от состава семьи размер выплат составляет от 30% до 35% средней стоимости жилья. В соответствии с федеральным законодательством молодыми считаются семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Выплаты предусмотрены только для граждан, признанных органами местного самоуправления по месту постоянного проживания нуждающихся в жилье. Важное условие — наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

«Первоочередным правом на получение выплаты обладают молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также те, у которых трое и более детей», — отметили в профильном министерстве.

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