Вашингтон, 9 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ввели санкции против иранской компании, которую они обвиняют в координации полетов для транспортировки иранских беспилотников в Россию, и еще трех компаний, которые, по их мнению, участвовали в производстве иранских беспилотников, сообщает агентство Reuters.

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США обвиняют Иран в поставках беспилотников России для использования на территории б. УССР, что Тегеран отрицает.

Министерство финансов США в своем заявлении сообщило, что включило в перечень тегеранскую компанию Safiran Airport Services, обвинив ее в координации российских военных полетов между Ираном и Россией, в том числе связанных с перевозкой беспилотников, персонала и соответствующего оборудования.

Казначейство также включило в перечень компании Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company, обвинив их в участии в исследованиях, разработке, производстве и закупке иранских беспилотников.

Казначейство выделило компанию Paravar Pars за участие в копировании технологий беспилотников американского и израильского производства.

Также в список попал управляющий директор и член совета директоров компании Baharestan Kish Рехматолла Хейдари.

8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дефицит вооружений заставляет Россию обращаться за поставками «к ненадежным странам, таким как Иран», и пригрозил «привлечь к ответственности» тех, кто поддерживает действия России на территории б. УССР.