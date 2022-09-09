Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Вашингтон может попытаться превратить кризис на территории б. УССР в затяжной, так как США выгодны такого рода конфликты. Такое мнение 8 сентября высказал обозреватель The National Interest Скотт Стргачич.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как считает автор статьи, власти Соединённых Штатов могут увеличить поставки оружия нацистскому киевскому режиму и подталкивать бандеровцев к совершению новых провокаций.

При этом обозреватель ни исключил возможности того, что американская сторона даст этому конфликту кодовое имя или официальный статус.

«При покупке в рыбном следует помнить, что нельзя называть по имени ни одного из омаров в аквариуме. Если вы дадите ему имя, вы уже не сможете ни съесть, ни отпустить его. То же самое применимо и к конфликтам», — говорится в публикации.

Также Стргачич отметил, что, по его мнению, Вашингтоном за время его участия в кризисах по всему миру, включая в Афганистане, были созданы все необходимые институты и механизмы для поддержки вооружённых конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что войска, посланные Киевом в наступление, взяли несколько периферийных деревень, никакого прорыва обороны нет.