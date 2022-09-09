Будапешт, , 08:44 — REGNUM Венгерский «Ференцварош» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счётом 3:2.

Станислав Черчесов Екатерина Лаут

В составе «Ференцвароша» дубль оформил нападающий Токмак Нгуен, ещё один гол забил полузащитник Адама Траоре. У «Трабзонспора» отличились форварды Макси Гомес и Умут Бозок.

Отметим, что «Ференцварош» почти весь матч играл в меньшинстве. На 16-й минуте с поля был удалён защитник Эльдар Чивич, получивший прямую красную карточку.

После первого тура «Ференцварош», главным тренером которого является Станислав Черчесов, лидирует в группе H, набрав три очка. На втором месте с тремя очками идёт «Монако». «Трабзонспор» и «Црвена Звезда» пока очков не набрали.

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