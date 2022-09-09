Тбилиси, , 08:43 — REGNUM Объём иностранных инвестиций, вложенных в экономику Грузии во втором квартале 2022 года составил $351,8 млн, что на 9,1% больше, чем за тот же период 2021 года. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Национальной службы статистики (Грузстат).

Инвестиции

По данным ведомства, за отчётные период больше всего денег поступило из Великобритании — $64,7 млн или 18,4% от общего объёма средств. Из Нидерландов вложили $44,8 млн (12,7%), из Японии — $41,8 млн (11,9%).

Больше всего во втором квартале иностранные инвесторы вкладывали в энергетику — $76,6 млн. Далее по объёмам вложений идут недвижимость ($75,6 млн) и финансовый сектор ($47,6 млн).

Стоит отметить, что ВВП Грузии по итогам семи месяцев 2022 года вырос в годовом исчислении на 10,3%. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили назвал этот рост «беспрецедентным» на фоне ситуации в мире. По его мнению, так происходит благодаря разумной политики в отношении России.

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