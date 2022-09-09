Сеул, , 08:43 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом южнокорейский лидер написал в социальной сети Twitter.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глубочайшие соболезнования народу Соединённого Королевства в связи с кончиной Её Величества Королевы Елизаветы II. Она твёрдо верила в дело человеческой свободы и оставила великое наследие. Её доброе сердце и поступки останутся в нашей памяти», — написал глава государства по-английски.

Как сообщало ИА REGNUM, Как сообщало, королева Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в возрасте 96 лет. Британская корона переходит к принцу Уэльскому Чарльзу, который взял себе имя Карл III.

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