Уфа, , 08:47 — REGNUM Двух оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков заподозрили в получении взятки в Уфе. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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По версии следствия, в августе 2022 года подозреваемые предложили одному из жителей Уфы передать им 400 тысяч рублей за прекращение в отношении него проверки.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями регионального управления Следственного комитета совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, при получении денежных средств один из оперуполномоченных был задержан, а впоследствии был задержан и второй подозреваемый», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом. Расследование дела продолжается.