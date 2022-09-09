Бухарест, , 08:41 — REGNUM Земснаряд военно-морских сил Румынии подорвался в Черном море на дрейфующей мине, которую собирался обезвредить. Об этом сообщило румынское министерство обороны.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Инцидент произошел примерно в 46 км к северо-востоку от румынского порта Констанца. Корабль попал под сильный ветер и волны, и не смог уклониться от мины.

В результате взрыва никто из 75 членов экипажа не пострадал. Кроме того, плавучесть корабля не была нарушена, и серьезных повреждений земснаряд не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что киевский режим своими преступными действиями создал в Черном море минную опасность, которую не в силах устранить самостоятельно. При этом ВСУ надеются на помощь Североатлантического альянса.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина не может обезвредить свои дрейфующие мины в Черном море