Белград, 9 сентября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. «Монако» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде и завершилась со счётом 1:0.

Soccer0010.com Александр Головин

Единственный гол в матче забил нападающий «Монако» Брил Эмболо, реализовавший на 74-й минуте пенальти, который заработал российский полузащитник Александр Головин.

Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 83-й минуте после того, как получил повреждение.

После первого тура в группе H лидирует венгерский «Ференцварош», обыгравший турецкий «Трабзонспор» со счётом 3:2.

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» проиграл в первом матче группового этапа Лиги Европы