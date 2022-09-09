Оренбург, 9 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В особой экономической зоне «Оренбуржье» до конца 2022 года появится резидент федерального уровня. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

gspgt.ru Компания «Газпром СПГ технологии»

Инвестор будет строить на промышленной площадке комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа производительностью не менее 42 тысяч тонн в год. «Это высокотехнологичное, нетоксичное производство, не наносящее вред экологии. Будет создано не менее 40 новых высокопроизводительных рабочих мест для оренбуржцев», — сказал глава региона.

На строительство комплекса СПГ потребуется около двух лет. Помимо самого производства на встрече губернатора с директором ООО «Газпром СПГ технологии» Иваном Кожевниковым речь шла и о создании инфраструктуры.

«Планируем построить не менее двух заправочных комплексов на трассах, которые ведут из соседних стран зарубежья в центральную часть России. Вместе с коллегами из Особой экономической зоны «Оренбуржье» рассматриваем возможность привлечения дополнительных резидентов, которым может быть интересен сжиженный природный газ в качестве газомоторного топлива», — отметил Кожевников.

Денис Паслер подчеркнул, что вхождение в ОЭЗ такого серьёзного партнера выведет особую экономическую зону «Оренбуржье» на новый уровень.

Добавим, компания «Газпром СПГ технологии» — специализированная организация в составе группы «Газпром», назначенная единым оператором по реализации проектов малотоннажного производства сжиженного природного газа ПАО «Газпром».

Сжиженный природный газ используется в качестве источника автономной газификации на участках, где невозможно провести магистральный газопровод. Применяется в качестве топлива для автомобильного, водного, железнодорожного транспорта.