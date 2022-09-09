Екатеринбург, 9 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Четыре района Екатеринбурга останутся без топления на первом этапе его подключения. Причиной стала реконструкция теплосетей, об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

На втором этапе к отеплению подключат Орджоникидзевский и Верх-Исетский районы, а также ЖБИ и район Автовокзала. Предполагается, что работы по монтажу трубопроводов завершат 20 сентября. Тепло от сетей в этих районах планируют подключить 22 сентября.

Отмечается, что социальные объекты обеспечат теплом на первом этапе независимо от их местоположения. Среднегодовая дата начала отопительного сезона в уральской столице — 15 сентября.