Курган, 9 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Курганской области в новом учебном году в сельских школах откроется ещё 15 центров научного и технического образования «Точка роста». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Pnzreg.ru Центр образования «Точка роста»

Недавно «Точку роста» открыли в Введенской средней школе №1, что позволит ученикам изучать физику, химию и биологию с использованием самых современных технологий. Вторая «Точка роста» открылась в Кислянской средней школе Юргамышского округа для младшеклассников, которые с современным оборудованием будут изучать предмет «Окружающий мир».

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Образование» в сельских школах Курганской области за три года было создано 72 образовательных центра «Точка роста». До конца года эта цифра возрастёт до 87.