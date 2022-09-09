Ясиноватая, ДНР, 9 сентября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян со стороны бандеровских формирований. Об этом 9 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Уточняется, что киевские боевики произвели обстрел Горловки в 08:15 (совпадает с мск), выпустив в ходе него по городу три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики вновь подвергли обстрелу населённый пункт Минеральное в ДНР.