Петрозаводск, , 08:35 — REGNUM В Республике Карелия в 8 часов утра началось трехдневное голосование на выборах главы республики. Как сообщает ЦИК Карелии, по всему региону открылось 463 избирательных участка.

Выборы в Карелии (архивное фото) Александр Батов © ИА REGNUM

Помимо выборов главы республики, в десяти муниципальных районах и Суоярвском муниципальном округе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в ходе которых будет распределено порядка 400 мандатов и выборных должностей.

Избирательные участки открыты 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00.

Напомним, со 2 по 6 сентября в регионе было организовано досрочное голосование для избирателей, которые находятся в труднодоступных и отдаленных местностях, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует. Голос за своего кандидата на должность главы Республики Карелия досрочно смогли отдать более 600 человек.

«Непосредственно в дни голосования, 9 и 10 сентября, к избирателям, которые находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, также выедут члены УИК», — пообещали в ЦИК республики.

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