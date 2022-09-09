Москва, , 08:28 — REGNUM Российский космонавт Анна Кикина 8 сентября вылетела в Соединённые Штаты для того, чтобы пройти предстартовую подготовку для полёта на американском космическом корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 8 сентября сообщил пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

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«8 сентября Анна Кикина улетает в США для прохождения предстартовой подготовки. В космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне у экипажа Crew 5 пройдут занятия по системам корабля Crew Dragon», — говорится в сообщении.

Также указывается экипаж американского космического корабля направится в штат Флорида для подготовки к полёту в зависимости от того, когда будет назначена дата старта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября космонавт Сергей Прокопьев рассказал, что российская программа следующей долговременной миссии на Международную космическую станцию предусматривает до пяти выходов в открытый космос.