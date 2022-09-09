Москва, , 08:28 — REGNUM Своим решением ввести «потолок» цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введённых против России, эпоха паразитизма «Большой семерки» закончилась, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась. За рубежом осознали свою зависимость от нашей страны», — констатировал Володин в телеграм-канале.

По его убеждению, «то, что чиновники государств G7 называют «потолком» цен — будет «полом».

Парламентарий обратил внимание на то, что мировой рынок не ограничивается семью странами, более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России.

«Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой. Какой будет стоимость энергоресурсов — решат рынок и договорные обязательства», — считает спикер Госдумы.

Володин также полагает, что западная модель глобальной экономики, строящаяся на колониальных принципах, изжила себя.

«Страны G7 не смогут больше существовать за счёт эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешёвке. Эпоха их паразитизма закончилась». — резюмировал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Еврокомиссия (ЕК) предложит 9 сентября на экстренной встрече министров энергетики в Брюсселе принять пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в сообществе, включая введение потолка цен на российский газ. ЕК хочет установить потолок цен на российский трубопроводный газ в ЕС на уровне 50 евро за МВт/ч, или примерно 520 евро за тыс. куб. м газа.

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Италия, Франция) введут лимит цен на нефть, поставляемую из России, к 5 декабря.