Кызыл, 9 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Туве из-за роста цен на продукты питания за последний год выросла средняя стоимость горячего питания учащихся начальных классов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Gradkostroma.ru Школьная столовая

В прошлом учебном году стоимость питания была утверждена в сумме 64,56 рубля на одного школьника. В этом году, по расчётам министерства образования республики, эта цифра выросла до 85 рублей, в связи с чем выделенных из бюджета средств может не хватить до конца года.

Бесплатным питанием в начале года обеспечивались более 30 тыс. учащихся в 165 школах. Данные по новому учебному году станут известны к концу сентября.

«Денежные средства на организацию школьного питания в этом месяце уже направлены ведомством в муниципалитеты. Всего же на эти цели в 2021-2022 учебном году было предусмотрено 393,583 млн рублей», — отметили в правительстве.

Согласно новым данным, на питание школьников нужно дополнительно не менее 50 млн рублей.