Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Нападки нынешнего президента США Джо Байдена на своего предшественника республиканца Дональда Трампа и его сторонников является угрозой для страны, поскольку они могут поспособствовать дальнейшему расколу американского общества, считает большинство граждан страны, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения 8 сентября New York Post.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как показал опрос общественного мнения, проведенный совместно агентством Reuters и компанией Ipsos, такого мнения относительно слов Байдена придерживается 59% опрошенных.

Напомним, выступая 1 сентября в Филадельфии американский президент заявил о том, что «Дональд Трамп и республиканцы из числа его сторонников — экстремисты, которые угрожают самим основам» США.