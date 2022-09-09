Вашингтон, 9 сентября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Нападки нынешнего президента США Джо Байдена на своего предшественника республиканца Дональда Трампа и его сторонников является угрозой для страны, поскольку они могут поспособствовать дальнейшему расколу американского общества, считает большинство граждан страны, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения 8 сентября New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Как показал опрос общественного мнения, проведенный совместно агентством Reuters и компанией Ipsos, такого мнения относительно слов Байдена придерживается 59% опрошенных.

Напомним, выступая 1 сентября в Филадельфии американский президент заявил о том, что «Дональд Трамп и республиканцы из числа его сторонников — экстремисты, которые угрожают самим основам» США.