Москва, 9 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Тенденция последних месяцев по IT-тендерам — поступление лишь одной заявки на участие — продолжилась и при торгах, проведённых ФНС России. Несмотря на высокую начальную стоимость тендера — более 2 млрд рублей, в нём приняла участие лишь одна компания, с которой и будет подписан контракт с минимальной экономией, составившей 46,2 тыс. рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Победителю, данные которого в протоколе не раскрываются, предстоит сопровождать автоматизированные информационные системы ФНС России до середины ноября 2023 года. В документации среди таких систем фигурируют АИС «Налог-3» и федеральная информационная адресная система (ФИАС).

Также итоги тендера с начальной ценой 645 млн рублей подвёл и Минфин России. В аукционе принял участие один заявитель, с которым и будет подписан контракт на сопровождение подсистем системы «Электронный бюджет». Контракт планируется подписать на сумму 644,9 млн рублей. Данные исполнителя в документации не приводятся.

Напомним, также Минфин России на днях подведёт итоги IT-тендера с начальной ценой 674 млн рублей.