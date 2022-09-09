Красногорск, , 08:32 — REGNUM В Подмосковье 8 сентября открыт первый участок скоростной автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. На открытии присутствовал президент РФ Владимир Путин, сообщили в Стройкомплексе.

Автотрасса Rosavtodor.ru

Для легковых автомобилей максимальный разрешённый скоростной режим составит 110 км/ч. На первом участке автотрассы протяжённостью 23 км построили 11 транспортных сооружений, в том числе мосты через реки Клязьму и Вырку.

Автомобилисты смогут проехать от ЦКАД до пересечения с федеральной трассой А-108 «Московское большое кольцо» в районе городе Орехово-Зуева по трём полосам движения, минуя перегруженную трассу М-7 «Волга».

Как сообщает ИА REGNUM, строительство первого участка трассы М-12 Москва — Казань завершено на год раньше. Первоначально запустить этот участок планировалось в 2023 году.

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