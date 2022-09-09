Благовещенск, , 08:24 — REGNUM В 2023 году в Амурской области построят три новых животноводческих комплекса на 4230 коров, сообщили в пресс-службе правительства области.

Телёнок Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Планируется построить ООО «МиС Агро» — роботизированный комплекс на 2000 голов, АО «Димское» — животноводческий комплекс на 1400 коров. Животноводческий комплекс «Луч» на 1535 голов скота, второй этап даст расширение фермы ещё на 830 голов.

Планы по развитию есть и у ЗАО «Агрофирмы АНК» — в 2024 году здесь построят животноводческий комплекс на 1200 голов скота.

«С реализацией всех четырех инвестпроектов производство молока в области через пять лет увеличится почти на 48 тыс. тонн. Прирост составит более 30%. Помимо увеличения доли амурского молока на внутреннем рынке, это даст региону возможность активнее выходить на дальневосточные рынки сбыта», — сказал губернатора Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Заринском районе Алтайского края завершают строительство крупного животноводческого комплекса, сообщает телеграм-канал минсельхоза региона. На единой площадке комплекса будет вся инфраструктура: животноводческий блок, рассчитанный на 6 000 голов, включая 3 000 дойного стада и агрономический блок, включая сельскохозяйственную технику.