Иркутская область, 9 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о дорожном инциденте в Усольском районе, в результате которого огнем был полностью уничтожен автомобиль отечественного производства.

МВД В Усольском районе Иркутской области полицейские разбирается в обстоятельствах поджога мужчиной собственной машины

Около 7:00 местного времени 8 сентября к инспекторам ДПС обратился автомобилист, который рассказал, что рядом с поселком Тельма горит машина. Прибыв туда, полицейские увидели пылающий автомобиль «Лада». В результате возгорания транспортное средство оказалось полностью уничтожено огнем.

Сотрудники полиции установили владельца машины, проживавшего неподалеку. Им оказался 56-летний местный житель.

Хозяин машины пояснил, что на утро после ссоры с женой отогнал свой «ВАЗ» к картофельному полю и поджог его, потому что он ему надоел. Полицейскими и дознавателями МЧС России проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 по 14 августа в Иркутской области произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли, 62 получили травмы различной степени тяжести, из них 17 — несовершеннолетние.

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