Обнинск, Калужская область, , 09:13 — REGNUM Выставка военно-исторической миниатюры «1812: две армии», приуроченная к 210-летию с начала Отечественной войны 1812 года, открылась 8 сентября в музее истории города Обнинска Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экспонаты выставки военно-исторической миниатюры «1812: две армии» Музей истории города Обнинска

На выставке представлены, выполненные в различной технике фигурки воинов российской и французской императорских армий из Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года, а также из двух частных коллекций. Посетители выставки смогут увидеть коллекционные статуэтки из серий, посвященных армии Наполеона, выпущенные известными фарфоровыми мануфактурами (Каподимонте, Италия) и (Шайбе-Альсбах, Германия). Русская армия будет представлена фигурками в стиле ярославской майолики и романовской, хлудневской, вятской, дымковской игрушки.

«Интересны также и авторские работы, выполненные из папье-маше и олова, традиционных для изготовления военно-исторической миниатюры материалов, а миниатюрные фигурки солдат и офицеров двух армий из пластилина также не оставят равнодушными: с такой высокой степенью исторической достоверности, с такой тщательностью они выполнены. Выставка «1812-й: две армии» будет полезна взрослым, молодёжи и детям — всем, кто увлекается историей», — отметили в музее.

Выставка военно-исторической миниатюры будет проходить в музее истории города Обнинска до 26 ноября.

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