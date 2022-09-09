В музее истории Обнинска открылась выставка военно-исторической миниатюры
Обнинск, Калужская область, 9 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Выставка военно-исторической миниатюры «1812: две армии», приуроченная к 210-летию с начала Отечественной войны 1812 года, открылась 8 сентября в музее истории города Обнинска Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На выставке представлены, выполненные в различной технике фигурки воинов российской и французской императорских армий из Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года, а также из двух частных коллекций. Посетители выставки смогут увидеть коллекционные статуэтки из серий, посвященных армии Наполеона, выпущенные известными фарфоровыми мануфактурами (Каподимонте, Италия) и (Шайбе-Альсбах, Германия). Русская армия будет представлена фигурками в стиле ярославской майолики и романовской, хлудневской, вятской, дымковской игрушки.
Выставка военно-исторической миниатюры будет проходить в музее истории города Обнинска до 26 ноября.