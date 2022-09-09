Тюмень, 9 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Тюмени с началом учебного года и с возвращением горожан с отпусков выросло и количество людей, которые пользуются общественным транспортом. От тюменцев начали поступать жалобы о большой загруженности автобусов, сообщил главный специалист управления по транспорту департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Илья Авладеев.

Комитет по связям с общественностью и СМИ Тюмени Мониторинг загруженности автобусов в Тюмени

В частности, переполненным называют автобусы маршрута № 2, который позволяет из Восточного района Тюмени добраться без пересадок до учебных заведений и предприятий, расположенных в районе Дома обороны. Специалисты департамента запустили мониторинг в утренние и вечерние часы пик. Если факты подтвердятся, то транспортники обещают скорректировать расписание с целью уменьшения интервала ожидания автобуса, а также увеличить по данному направлению количество транспорта большой вместимости.

Отмечается, что ежедневно на дороги Тюмени выходит около 1100 автобусов по 122 городским маршрутам. В будние дни общественный транспорт Тюмени перевозит более 420 тысяч пассажиров.