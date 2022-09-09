Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM В Екатеринбурге водитель такси обокрал своего пассажира. Об этом сообщает городское УМВД.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Установлено, что клиент выронил в салоне банковскую карту. Водитель воспользовался этим и потратил 18 тыс. рублей на личные нужды.

Полицейские нашли 33-летнего вора. Он написал явку с повинной. Теперь ему предстоит отвечать за кражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области уже были случаи покушений таксистов на деньги клиентов. Как правило, воров находили и привлекали к уголовной ответственности.