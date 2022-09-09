Ереван, , 08:21 — REGNUM Баку 8 сентября вернул Еревану пятерых военнослужащих, находившихся в плену в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что все они родом из Гюмри. Самому старшему из них 32 года, самому младшему — 23 года.

«Приветствуем это действие, как шаг, способствующий урегулированию отношений», — заявили в СНБ.

В Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан заявили, что договорённость о передаче военнопленных была достигнута на встрече азербайджанского президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 31 августа.

Напомним, Ереван добивается от Баку передачи всех военнопленных. В Азербайджане заявляют, что передали всех, кого считали таковыми, а остальных там признали преступниками и держат в заключении. По данным Красного Креста на август 2022 года, без вести пропавшими после войны в Нагорном Карабахе в 2020 года числятся 303 человека.

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