Донецк, , 08:20 — REGNUM Киевские боевики вновь подвергли обстрелу населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что новый обстрел Минерального со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 08:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города со стороны вооружённых киевских формирований получили ранения три мирных жителя.