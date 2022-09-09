Донецк, 9 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Киевские боевики вновь подвергли обстрелу населённый пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что новый обстрел Минерального со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 08:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города со стороны вооружённых киевских формирований получили ранения три мирных жителя.