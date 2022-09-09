Копенгаген, 9 сентября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Власти Дании запретили прогревать воздух в общественных помещениях до температуры выше 19°C и сократили общую продолжительность отопительного сезона в стране, передает телеканал TV2.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Это ограничение не касается больниц, домов престарелых, а также мест, где находятся ясельные группы детских садов. Кроме того, правительство Дании распорядилось отключить любую подсветку домов, за исключением уличных фонарей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа британская исследовательская Savanta ComRes опубликовала итоги своего опроса, согласно которому 23% жителей Великобритании планируют пережить предстоящую зиму без отопления.

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