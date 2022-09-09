Манчестер, Великобритания, 9 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Испанский «Реал Сосьедад» одержал победу над английским «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:0.

«Манчестер Юнайтед»

Единственный гол в матче забил полузащитник «Реал Сосьедада» Брайс Мендес, реализовавший пенальти на 59-й минуте.

После первого тура в группе Е лидирует тираспольский «Шериф», разгромивший кипрскую «Омонию» со счётом 3:0.