Якутск, , 08:15 — REGNUM В стратегию социально-экономического развития Якутска по итогам форума «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ», который проходит с 8 по 11 сентября в столице республики, внесут изменения. На сессии «Трансформация инфраструктуры: мировые стандарты» обсудили вопросы водоотведения, озеленения, наружного освещения города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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При разработке мастер-планов городов Дальнего Востока учитываются не только вопросы благоустройства, но и жилищно-коммунальная инфраструктура, об этом рассказал глава Якутска Евгений Григорьев.

«Форум «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ» станет формой нашего так называемого общественного договора. Отрадно, что данная рабочая площадка вызвала большой интерес», — сказал Григорьев.

Поступившие в ходе сессии предложения получат дальнейшее развитие и будут включены в итоговую резолюцию.

Как сообщало ИА REGNUM, разработку мастер-планов городов Дальнего Востока не будут растягивать на годы, об этом на пресс-подходе по итогам VII Восточного экономического форума во Владивостоке заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.