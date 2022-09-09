Екатеринбург, 9 сентября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Скоростные поезда «Ласточка» 20 сентября начнут курсировать по направлению Екатеринбург — Красноуфимск. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородный поезд «Ласточка»

Запуск «Ласточек» позволит местным жителям добраться из Екатеринбурга до Красноуфимска без пересадок. Правительство региона также планирует запустить скоростные поезда на север, правда пока не известно какая станция будет для них конечной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября «Ласточки» начали курсировать между Екатеринбургом и Качканаром. Благодаря появлению скоростных поездов время в пути сократилось до 3 часов 50 минут.