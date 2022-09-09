Вена, 9 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Западными странами было введено 11 тыс. антироссийских санкций, оставшихся незамеченными для граждан РФ. Об этом 9 сентября написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в одной из соцсетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Запад ввел рекордные 11 тыс. санкций против России. Российские граждане до сих пор этого не заметили», — отметил он в своём сообщении.

Также Ульянов указал, что связанные с введением Западом таких мер негативные последствия отражаются на тех, кто их инициировал.

«Впервые в истории страны Запада сталкиваются с последствиями санкций, которые они сами вводят против другого государства», — пояснил постпред РФ в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что введение лимита цен на газ из России приведет к прекращению поставок российского голубого топлива в Европу.