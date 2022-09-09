Пермь, , 08:12 — REGNUM В Перми за летний сезон 2022 года на пляжах спасатели предотвратили свыше 4 тыс. несчастных случаев, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пляж

В муниципалитет подвели итоги летнего сезона отдыха у воды. Предотвратили несчастные случаи в отношении 4301 человека. Спасены десять человек, в том числе пятеро детей. Медицинская помощь была оказана 391 человеку.

Стоит отметить, в Перми с 15 июня по 31 августа работало четыре организованных места отдыха: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, между улицей Фокинской, улицей Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды.

На пляжах несли дежурство матросы-спасатели. Также было организовано патрулирование акватории Камы на спасательном катере «Рус-БОТ».