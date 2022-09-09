Хабаровск, , 10:14 — REGNUM Хабаровский завод «ТН-Пластики» стал участником нацпроекта «Производительность труда» — предприятие специализируется на производстве водосточных систем: труб, желобов и фитингов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Хабаровский завод «ТН-Пластики» Пресс-служба правительства Хабаровского края

Читайте также: Предприятие из Обнинска вдвое сократило время производства автовесов

«Несмотря на то, что предприятие молодое — работает только два года — многие инструменты бережливого производства здесь уже используются. От этого интереснее и сложнее. Потенциал быстрых, «скородоступных» улучшений здесь явно не выражен, поэтому нам придётся детально окунуться в диагностику, проанализировать поток и все производство в целом», — пояснил руководитель проекта Регионального центра компетенций Александр Лещенко.

Компания ставит перед собой задачу в ближайшие четыре месяца в рамках нацпроекта и под руководством Регионального центра компетенций увеличить выработку, повысить качество продукции и эффективность работы оборудования, а также снизить время на производство фитингов. Главная цель — увеличить производительность труда не менее чем на 5% к концу 2022 года. Далее сотрудники предприятия будут самостоятельно тиражировать полученный опыт на другие процессы.

«Обычно эксперты работают с предприятием шесть месяцев, но так как производство здесь действительно передовое, очень много сделано для новой производственной системы, сроки сокращены. Уже в декабре мы увидим результаты — что было, и что стало», — добавила директор Регионального центра компетенций Елена Стецюк.

Отмечается, что нацпроект «Производительность труда» реализуется на территории края с 2021 года. Его участниками стали уже 22 предприятия Хабаровского края.

Воспользоваться мерами господдержки по повышению производительности труда могут средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. Предприятие должно работать в сфере транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства или заниматься обрабатывающим производством. Важно, чтобы выручка была от 400 млн рублей, плюс доля иностранного участия в уставном капитале — не более 50%. Недавно правительство России расширило национальный проект «Производительность труда». Специальный порядок полностью снял стандартные критерии для системообразующих компаний федерального перечня. Благодаря ему регионы смогут включить в нацпроект «Производительность труда» любую компанию с выручкой более 400 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятие из Обнинска благодаря применению бережливых технологий улучшило рабочие процессы и вдвое сократило время производства автомобильных весов. Весной 2022 года предприятие вступило в национальный проект «Производительность труда».